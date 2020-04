Le monde de la culture à l’heure du confinement

iGFM-(Dakar) La situation que vit notre pays, à l’instar du reste du monde, est inédite dans l’histoire de l’humanité. Plus qu’une crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle, elle met à l’épreuve et interpelle clairement la crise de civilisation dans laquelle nous sommes désormais engagés et qui exige des réponses à la fois globales et locales. Il s’agit là, d’une épreuve douloureuse et dramatique qui invite à une prise de conscience socioculturelle et, par conséquent, des actions et réactions de solidarité qui soient à même de protéger la création artistique comme littéraire issue de l’imagination créatrice des acteurs culturels. Il nous appartient, chacun ce qui le concerne, de promouvoir mais surtout de préserver cette richesse culturelle qui nous offre l’opportunité de ressentir notre humanité et notre aptitude à participer au « banquet de l’universel ».

Touché de plein fouet par la crise, le secteur de la culture, à travers ses expressions artistiques et littéraires, se mobilise et s’organise, et cela malgré les défis du temps et de l’espace. Les structures culturelles, hauts lieux d’expression et de valorisation de nos spécificités ethnolinguistiques sont fermées, les dates de représentation annulées, les acteurs culturels mis au chômage forcé, ce qui conduit à une baisse brutale des revenus des artistes, écrivains, techniciens,et autresprofessionnels de la culture,mais aussi et surtout des structures culturelles. L’annulation et/ou le report de concerts, de festivals, sorties cinéma, plonge le monde de la culture dans un profond désarroi parce que durement touché par la crise sanitaire.

Toutefois, force est de reconnaître que malgré la crise sanitaire, la communauté culturelle en général et les artistes en particulier ne baissent pas les bras. Les musiciens notamment, à travers les actions qu’ils entreprennent, proposent de vivre le confinement en chansons dans l’optique d’une sensibilisation des populations sur les dangers de cette pandémie. Alors il apparaît nécessaire, voire indispensable, de prendre des mesures d’accompagnement appropriées pour alléger les difficultés et les pertes liées au confinement que subit le secteur de la culture. Parmi lesquelles

Plan d’urgence pour sauver le secteur

Aides exceptionnelles pour les spectacles annuléspour surmonter la crise liée au confinement

Indemnités aux acteurs professionnels, agents culturels toute hiérarchie confondue afin de contourner les difficultés relatives au confinement

Se réinventer : le confinement n’est pas une fin en soi, cette dure période pourrait être bénéfique à la réflexion pour mettre en branle : des projets artistiques créatifs, pour la lecture et la recherche

Amplifier la créativité afin de revenir fort après la pandémie car il y a une vie après le corona virus.

le télétravail pourrait être bénéfique pour éviter les problèmes de transport,, nœud gordien pour rallier le lieu de travail

Moustapha MANE, Spécialiste des industries culturelles et créatives et agent du ministère de la culture

Contact : [email protected]