samedi 7 novembre 2020 • 279 lectures • 0 commentaires

International 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis a été annoncée samedi. De nombreux sportifs et sportives y ont réagi, renseigne L'Equipe.

Ce tweet de LeBron James, sans doute travaillé depuis quelques temps, rappelle le contre du King sur Andre Iguadola lors du match 7 des Finals 2016, entre Cleveland et les Warriors. À un peu moins de deux minutes de la fin du match, alors que les deux équipes sont à 89-89, ce geste a fait tourner la rencontre en faveur des Cavaliers, vainqueurs 93-89 et champions NBA pour la première fois de leur histoire.

Michael Johnson : « Nous avons désormais de vrais leaders ! Ils doivent tous nous rendre des compte, honnêtement, et dans un processus de réconciliation reconnaître que notre pays a été construit sur le racisme. C'est institutionnel et cette élection l'a mis en évidence, 47% des Américains veulent que ça reste ainsi. Cela doit changer! »

Martina Navratilova : « Je pleure comme un bébé :):) :). Comment épelez-vous "soulagement" ? B.I.D.E.N !!! Comment épelez-vous "gagnant" ? MÊME FAÇON !!!! »

Billie Jean King : L'ancienne championne de tennis salue à travers la victoire de Joe Biden, l'accession de Kamala Harris, première femme noire vice-présidente. « Elle écrit l'histoire », dit-elle.

Megan Rapinoe : « Ne sous-estimons pas le poids historique de cette élection pour Kamala Harris, pour les femmes noires et les femmes sud-asiatiques partout dans le monde, et pour l'Amérique. Ne regardons pas en arrière, jamais. »

Michael Johnson : « Nous avons désormais de vrais leaders ! Ils doivent tous nous rendre des compte, honnêtement, et dans un processus de réconciliation reconnaître que notre pays a été construit sur le racisme. C'est institutionnel et cette élection l'a mis en évidence, 47% des Américains veulent que ça reste ainsi. Cela doit changer! »

Magic Jonhson : « Je félicite le présiden Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Ils ont conduit une campagne juste et honnête et je sais qu'il dirigeront ce pays avec le même respect et la même honnêteté. Le président Biden soignera et unira ce pays. »