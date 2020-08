« Le nitrate d’ammonium stocké au port de Dakar expédié vers le Mali » (Ministre)

« Le nitrate d’ammonium stocké au port de Dakar est en train d’être expédié au Mali, sa destination finale » a annoncé ce samedi le ministre de l’Environnement et du développement durable.

« Nous avons reçu une demande en bonne et due forme de Xlogue qui est la société qui devait convoyer ce produit vers le Mali et pour de manière temporaire le stocker au niveau de Diamniadio. Nous avons répondu en disant que le ministère de l’Environnement et du développement Durable n’autorise pas à ce que ce produit qui est était destiné à être expédié au Mali soit stocké à proximité d’abord de Dakar, mais qu’on prenne ce produit et qu’on le stocke sur le territoire national », a-t-il soutenu sur la Rfm.