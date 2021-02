"Le nom de Ousmane Sonko est bel et bien mentionné dans la lettre"

iGFM (Dakar) Moustapha Diakhaté a fait savoir, ce vendredi, dans Jakaarlo, que le nom "le nom de Ousmane Sonko est bel et bien mentionné dans la lettre que le procureur général près de la Cour d'Appel de Dakar a écrit et transmis au Ministère de la justice afin qu'elle soit envoyée à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député et leader du parti Pastef.

