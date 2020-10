samedi 31 octobre 2020 • 726 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le nouveau gouvernement du Sénégal sera connu, ce dimanche, à 16 heures, au Palais de la République, annonce l'APS.

Pourr rappel, le chef de l’Etat a mis fin mercredi aux fonctions des ministres et secrétaires d’Etat membres du gouvernement et de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré.

Macky Sall a signé quatre décrets portant limogeage des membres du gouvernement, de Mme Touré, du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne, et du secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye.