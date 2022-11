mardi 8 novembre 2022 • 584 lectures • 0 commentaires

Ce mardi, le tout nous patron du Programme des Domaines agricoles communautaires) Prodac s’est rendu au Domaine agricole communautaire de Séfa, dans le sud du pays. Ce, pour prendre contact avec les acteurs, les écouter et poser les yeux sur leurs activités.

«Je suis très heureux de venir ici aujourd'hui entouré du top management, entouré de responsables motivés qui travaillent au DAC de Sefa», a indiqué, d’entrée Djimo Souaré, nommé il y a quelque jours à la tête du Prodac.



L’objet de sa visite dans le domaine agricole, c’est de prendre contact avec les acteurs. Mais aussi, échanger avec eux sur les problématiques du Dac de Séfa. «Nous y sommes pour les écouter afin de connaître les difficultés rencontrées dans le cadre du DAC de Séfa afin d'y apporter les solutions et renforcer les acquis», dit-il.



Le successeur de Pape Malick Ndour déclarera que la visite lui a permis de voir l'engagement de ses collaborateurs et tous les efforts qu'ils fournissent pour atteindre les objectifs visés dans ce programme.



«Je tiens à les féliciter tous, particulièrement le Directeur du Dac qui a abattu un travail extraordinaire. Je tiens aussi à les rassurer que je suis déterminé à les accompagner pour faire du programme un modèle de réussite. Nous devons aller vers un modèle de DAC abouti. C'est mon objectif pour celui de Sefa ainsi que pour tous les autres domaines», dit-il.



Quant aux difficultés qui ont été recensées, il souligne : «Des difficultés sont notées car, certes il y'a des infrastructures, mais il faut poursuivre les aménagements.» Il annonce que lui et son équipe prendront de nouvelles orientations pour prendre en compte les préoccupations des travailleurs afin d'atteindre les objectifs fixés.