Matar BA, n’a pas été reconduit dans l’actuel gouvernement. Mais, l’ex-ministre des sports va officier à la président de la République en tant que ministre, si l’on en croit nos confrères de L’Enquête.

Matar a été nommé ministre chef de cabinet du président de la République. C’est le quotidien l’Enquête qui donne l’info. Le journal renseigne que la décision aurait été actée depuis avant-hier mardi. Une nomination qui intervient un peu plus d’un mois après sa non reconduction dans l’actuel gouvernement qui avait fait débat, alors.



Le journal souligne cependant, qu’il a un problème avec la nouvelle nomination de Matar Bâ, puisque Pape Samba Diop, qui est avec le président Macky depuis presque 20 ans, Chef de cabinet adjoint du président de la République, était pressenti au même poste. Les proches de ce dernier pensaient qu'après de longues années de bons et loyaux services au profit de Macky Sall, le poste allait lui être confié, d'om leur courroux.