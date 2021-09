jeudi 16 septembre 2021 • 97 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Monsieur le Secrétaire Général Abdoulaye Mamadou GUISSE du parti politique dénommé Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda (MCSS/FF), a validé ce Mercredi 15 Septembre 2021 l’investiture du vice-président dudit parti politique d’obédience culturelle le musicien international Idrissa Diop candidat à la mairie de Dakar pour les élections locales de janvier 2022.

Idrissa Diop nommé vice-président du parti politique dénommé MCSS Fulla ak Fayda le 03 janvier 2021, s’engage à restaurer le dynamisme culturel de la ville de Dakar et ambitionne de faire face à l’agression climatique que subi la littorale en apportant des réponses adéquates aux urgences environnementales.

A cet effet, le musicien de l’ile espoir Ngor se définit comme mission fondamentale de replacer Dakar dans la sphère des grandes capitales Culturelles Africaines, et invite les artistes et musiciens du continent et de l’international au Sommet Culturel sur le climat qui se tiendra à Dakar en Décembre 2021.

Idrissa Diop remercie le président Abdoulaye Mamadou GUISSE du Parti politique MCSS Fulla ak Fayda du choix porté sur sa personne pour conduire la Grande Révolution Cuturelle qui démarre à Dakar la capitale du Sénégal.