iGFM - (Dakar) Monsieur le Secrétaire Général Abdoulaye Mamadou Guissé du parti politique dénommé Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda (MCSS/FF), a participé ce Mardi 7 Septembre 2021 à la conférence des leaders de la grande coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi sur convocation du Président Khalifa Sall.

Le MCSS Fulla ak Fayda, soucieux des engagements pris pour la libération du peuple sénégalais des mains du régime oppresseur de Macky SALL, et respectueux des initiatives courageuses prises par PASTEEF LES PATRIOTES, TAXAWU SENEGAL, et LE PUR, se dit plus que jamais déterminé à œuvrer pour le triomphe de la coalition YEWWI ASKAN WI, premier jalon du changement avec de nouvelles collectivités locales libérées ‘ AY GOKH YU BESS’. Le Parti politique MCSS Fulla ak Fayda demande à ses militants de fédérer toutes les forces vives à la base et partout au Sénégal.