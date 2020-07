Le patrimoine du Président Senghor vendu en France

iGFM – (Dakar) – Ce qui restait des Senghor (Léopold et Colette) a été vendu aux enchères, selon Amadou Sall proche de la famille. « Après la disparition de Colette, tout était devenu compliqué et difficile à suivre à démêler, à comprendre, à maîtriser. Sans compter que juridiquement, nous n’avions aucune information de ce qui se passait et comment cela se passait à temps.

Par respect, un héritage est un héritage. C’est la famille qui est concernée. Pas les amis, pas les fidèles, pas les disciples. Chacun reste à sa place. Par respect.

Ce patrimoine vendu aux enchères chez la société Ader en France, , nous échappe donc ici au Sénégal.

J’en ai informé le président de la Fondation Senghor Moustapha Niass. Nous cherchions déjà à savoir, depuis longtemps, où est passée l’épée d’académicien de Sédar. En vain. Tout cela est bien triste. Mais nous ne sommes pas responsables. Nous prenons acte. Pour l’histoire.

Une page s’est tournée. La mort est passée par là. Mais Senghor n’est pas mort. Il survit et il survivra à la mort pour l’éternité. C’est d’ailleurs avec sa mort, que commence sa vraie vie. Sa belle et infinie légende ne fait que commencer », a annoncé hier le poète Sall.

IGFM