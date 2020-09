mercredi 12 août 2020, par Daouda Mine

Le Pca de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le Professeur Pape Touré, démissionne

IGFM - Dans une lettre datée du 10 août 2020, le Président du Conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye a présenté sa démission au président de la République. Professeur Pape Touré relève au moins deux griefs pour expliquer sa démission.



"Je vous demande, Monsieur le président de la République, de bien vouloir me décharger de mes fonctions de Pca de l'hôpital Dalal Jamm." C'est en ces termes que le professeur Pape Touré a annoncé sa démission du Conseil d'administration de Dalal Jamm dont il était le président.



Dans sa lettre, le démissionnaire explique que "le Centre hospitalier Dalal Jamm ouvert depuis maintenant cinq ans et destiné à être un des fleurons de notre système de santé hospitalière fonctionne encore comme un centre de santé car les structures essentielles de son plateau technique (laboratoires, imagerie médicale, réanimation, blocs opératoires, service d'urgence...) ne sont pas fonctionnelles". Et d'ajouter toujours à l'endroit du chef de l'Etat : "La mise en place de ce plateau technique fait partie de vos priorités et une subvention d'environ deux milliards et demi est toujours attendue de l'Etat." Dans ces conditions, le professeur Pape Touré ne comprend pas alors la décision de Macky Sall d'accorder à Dalal Jamm une subvention d'un milliard et demi de francs Cfa pour la construction de deux bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicalement assisté. "Une telle décision -que je ne saurais défendre- ne répond ni aux besoins immédiats de cet hôpital ni à l'urgence qu'impose la pandémie de Covid-19 ni à nos impératifs de santé publique", souligne Professeur Touré qui décide ainsi de rendre le tablier.

