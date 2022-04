vendredi 1 avril 2022 • 67 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Sous la présidence de Samba BATHILY, président du parti et adjoint à la ville de Pikine, le Secrétariat National Elargi du Parti Convention des Démocrates du Sénégal s’est réuni ce samedi 26 mars 2022 au Complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine à l’effet d’examiner les élections locales et la situation politique du Sénégal.

Le 23 janvier, les sénégalais par l’expression des suffrages à l’élection municipale 2022 ont témoigné leur confiance à la coalition Benno Bokk Yakaar qui a gagné 38 des 46 départements que compte le Sénégal soit près de 82,6% et 527 des 557 communes soit 94,61%. Cette élection démontre une fois de plus la maturité des sénégalais, la fiabilité de notre fichier électoral mais aussi et surtout la vitalité de notre démocratie.

Le Secrétariat National Elargi (SNE) du Parti Convention des Démocrates du Sénégal félicite le Président de la République pour ce plébiscite, aux maires élus ou réélus, encourage ceux déchus et appelle à la mobilisation de tous les militants de la coalition afin de mieux préparer les élections législatives prochaines dont la seule condition pour une large victoire est d’éviter la dispersion des voix à travers les listes parallèles.

Il félicite également le Ministère de l’intérieur et l’ensemble des services impliqués pour la bonne tenue des élections qui a permis aux sénégalais de s’exprimer librement et dans la transparence.

Le SNE exprime ses vifs remercîments à l’ensemble des militantes, militants, sympathisants et sympathisantes du PCDS et de Benno Bokk Yakkar pour le travail acharné consentis durant toute la campagne électorale et exprime ses félicitations appuyées aux sept maires de Benno Bokk Yakar du département de Pikine plus particulièrement celui de la ville Abdoulaye THIMBO qui a donné à Dakar le seul de ses cinq départements.

Un résultat qui justifie les ambitieux programmes du Président de la République à l’endroit des Pikinois à la suite d’un CRD spécial qui a enregistré la participation du ministre des collectivités locales, du gouverneur de Dakar, du préfet de Pikine et des directeurs généraux de l’APIX, l’AGETIP, l’AGEROUTE, la DER FJ, PROMOVILE et d’autres services techniques.

Parmi ses programmes on peut citer : un programme spécial d’aménagement du département de Pikine, la modernisation du plus grand marché de fruit du Sénégal sis à Pikine Est (marché syndicat), la construction d’une cité administrative pour ne citer que cela.

Le SNE s’incline devant la mémoire des forces de sécurité qui ont perdu leurs vies en Casamance et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et à toute la nation sénégalaise. Il nous parait important et urgent que cette frange de la population recouvre la sécurité et la liberté de circulation digne des leurs.

Admise au concert des nations de football en 2022 au Quatar, le SNE exprime sa grande joie et sa fierté immense à notre brillante équipe nationale qui ont fait preuve de bravoure de professionnalisme et de patriotisme.

Enfin, fidèle à ses principes, de constance dans ses options majeures et de solidarité avec ses partenaires, le SNE réaffirme, sans ambages, son ancrage dans Benno Bokk Yakkar et la grande majorité présidentielle, mais aussi son soutien et son appui à toutes politiques et à toutes mesures qui s’inscrivent dans le cadre du respect et de la mise en œuvre de cet engagement fondamental souscrit auprès du peuple sénégalais par le Président de la République et la majorité qui le soutien.