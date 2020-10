vendredi 16 octobre 2020 • 144 lectures • 0 commentaires

Le PDS lance des opérations de placement et de vente des cartes ce vendredi

La Commission nationale de vente et de renouvellement des structures (CNVRS) du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), a reçu des instructions du Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade pour convoquer la commission nationale pour le lancement des opérations de placement et de vente des cartes du parti.

Selon une source proche des libéraux, le lancement se déroulera au cours d’une cérémonie officielle qui aura lieu ce vendredi 16 octobre 2020 à partir de 17 heures à la permanence nationale, Oumar Lamine BADJI située sur la VDN de Dakar.

Pour rappel Me wade a levé la suspension des activités en raison du Coronavirus du parti depuis lundi 21 septembre 2020.







