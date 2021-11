mercredi 24 novembre 2021 • 1281 lectures • 5 commentaires

Politique 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Ousmane Sonko s'est exprimé ce mercredi sur le remplacement du Procureur de la République. Un homme à qui il ne voue pas un grand amour.

"Je ne me réjouis nullement du départ de Serigne Bassirou Gueye parce qu’entre lui et celui qui le remplace c’est la même chose, peut-être même que c’est pire. Je ne m’en réjouis absolument pas. Je constaterai seulement et je dirai simplement à Serigne Bassirou Gueye, qu’il s’est vanté partout qu’il allait avoir la tête de Sonko. Il a même osé proférer des menaces publiques. Il a osé même s’attaquer à ma vie privée pour un magistrat c’est le summum de la bassesse professionnelle.



Aujourd’hui il part il me laisse là où je suis. Et s’il plait à Dieu il me verra longtemps où je suis. Il va rejoindre son mentor, Maitre es en complot et ils vont continuer à faire les complots dans les couloirs du palais. Mais son remplaçant, n’oublions pas qu’il vient de la chambre d’accusation. Et il y a trois mois ils s’étaient empressés de classer le fameux dossier des 94 milliards."