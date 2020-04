iGFM-(Dakar) Le plan fou de l’Angleterre pour finir la saison, l’OM fait tout pour retenir Maxime Lopez ou encore CR7 déjà de retour sur les terrains, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le plan fou de l’Angleterre pour terminer la saison

433 matches en 56 jours ! Voilà ce que proposent les patrons de la Premier League, du Championship, de la League One et Two afin de conclure la saison des championnats professionnels. Et c’est ce qu’affiche The Sun ce matin en une, parlant d’un « projet fou ». En effet, le calendrier serait très très serré et les joueurs devraient enchaîner les matches durant plusieurs semaines afin de déterminer les champions, les promus et les relégués des différentes divisions. Cela serait encore plus serré pour les 2e, 3e et 4e divisions, car une majorité des promotions se jouent lors de barrages. Ce qui promet des cadences infernales. Mais pour le moment tout ceci n’est encore qu’à l’état de projet.

Alvaro Gonzalez tente de retenir Maxime Lopez

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez, fait une nouvelle fois la couverture du quotidien andalou Estadio Deportivo ce matin. Le minot marseillais est une cible de longue date du Séville FC. Ce vendredi, le journal fait intervenir son coéquipier Alvaro Gonzalez, arrivé l’été dernier à l’OM, afin de parler de lui. « C’est un joueur avec beaucoup de qualités et une grosse marge de progression, » déclare-t-il. Mais l’ancien défenseur central de Villarreal n’envoie pas pour autant son coéquipier en Espagne. Pour lui, il doit rester, car Marseille aura fortement besoin de lui la saison prochaine, en 2020-2021. Surtout si les Olympiens arrivent à décrocher une place en Ligue des champions. Ce qui pour le moment est le cas.

CR7 déjà de retour sur les terrains

L’infatigable travailleur est de retour sur les terrains. En confinement au Portugal, Cristiano Ronaldo a choisi un terrain de Madère, son île natale, afin de s’entretenir physiquement. Comme l’indique Tuttosport sur sa une ce matin, depuis hier, 8h30, on peut apercevoir tous les matins CR7 en plein entraînement avec son fils. Le Portugais veut rester en forme afin d’être prêt quand la saison pourra reprendre. Certaines rumeurs venues d’Italie expliquent qu’il pourrait cependant rentrer du côté de Turin après le week-end de Pâques. Ceci afin de s’entraîner avec son club, qui aurait alors un œil sur sa forme physique.