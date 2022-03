vendredi 11 mars 2022 • 159 lectures • 0 commentaires

Sport 46 mins Taille

iGFM (Dakar) Ses coéquipiers et autres se sont perdus de vue lorsque Jean Jacques Nshobozwabyosenumukiza a frappé un buzzer à trois points qui a augmenté les chances de Rwanda Energy Group de se qualifier pour les éliminatoires de la Basketball Africa League en mai à Kigali.

Avec 7,8 secondes à faire et un point de retard sur le SLAC, l'entraîneur-chef du REG, Robert Pack, a conçu un jeu qui verrait Cleveland Thomas Jr. tirer le dernier coup, mais Pack a également averti ses autres joueurs de se préparer au cas où Thomas Jr. serait piégé.



Thomas Jr., qui a terminé avec un record de 24 points, n'avait aucune vue sur le panier, mais a trouvé Nshobozwabyosenumukiza largement ouvert pour frapper ce qu'il a décrit plus tard comme le "meilleur coup de ma carrière de basket-ball".



Le buzzer de Nshobozwabyosenumukiza a vu REG améliorer sa Conférence du Sahara à 2-0 grâce à la victoire 83-81 sur le SLAC.



« C'est le plus gros coup de ma carrière. Et j'en suis fier », a déclaré le joueur de 23 ans dans une interview exclusive avec bal.nba.com.



"Il reste encore du travail à faire, mais si nous continuons à jouer de cette façon, nous allons aux éliminatoires au Rwanda", a déclaré l'international rwandais.



Il a même élaboré le jeu: "Coach a dit que nous devions donner le ballon à Tom [Cleveland Thomas Jr] parce qu'il était censé être le finisseur, mais le reste d'entre nous devait être prêt à tirer. J'étais prêt, c'est pourquoi je l'ai frappé.



« Changez et restez. C'est si simple. C'est comme ça que nous aurions dû défendre », a déclaré l'entraîneur-chef du SLAC, Zeljko Zecevic.

PUBLICITÉ

Le SLAC est tombé à 1-2 avec deux matchs de plus à jouer dans la Conférence du Sahara.



C'était un match qui aurait pu aller dans les deux sens, les deux équipes changeant la tête 21 fois, mais finalement REG, qui a bénéficié d'un banc productif, s'est imposé.



Cinq joueurs du SLAC ont marqué 11 points ou plus chacun, mais avec Marcus Crawford et Chris Obekpa passant 40 minutes chacun sur le terrain, le banc du SLAC n'a pu apporter que 11 points.



Nshobozwabyosenumukiza a été 2 en 4 pour terminer avec 15 points, Dieudonné Ndizeye a ajouté 13 points et Anthony Walker a ajouté 11 points et sept rebonds pour REG.



« Le gars est spécial. C'est aussi un bon joueur défensif et un joueur offensif. Bien sûr, nous allons à Kigali, d'une manière ou d'une autre », a déclaré Ndizeye.



« C'était un tir de Klay. Je suis fier de mon gars », a noté Walker à propos de Nshobozwabyosenumukiza.



"C'est une victoire très importante pour nous. Nous sommes juste venus ici, avons joué dur, nous avons exécuté nos jeux, nous avons fait ce que nous étions censés faire, c'est une victoire majeure pour nous.



Interrogé sur les objectifs immédiats de REG, Walker a déclaré: "Nous devons juste nous concentrer, nous enfermer pour le prochain match et continuer à remporter ces victoires."