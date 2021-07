jeudi 8 juillet 2021 • 838 lectures • 2 commentaires

La Gendarmerie a opéré une saisie d'importantes quantités de faux billets Estimée à plus de 479.200.000 CFA, au terme d'une enquête menée par la Brigade de Gendarmerie de Keur Massar.

La brigade de Gendarmerie de Keur Massar a effectué une importante saisie de faux billets de banque estimée dans la monnaie ayant cours légal, à la somme de 475.200.000 Fcfa. Ainsi, 32 paquets de 200 billets de 100 Euros estimés à 419.200.000 Fcfa, 17 paquets de 200 billets de 10.000 Fcfa estimés à 34.000.000 Cfa, 11 paquets de 200 billets noirs de 10.000 Fcfa estimés à 22.000.000 Fcfa, 2.140.000 FCFA en vrais billets de banque, 3 billets d'un dollar et un flacon de mercure rouge ont été saisis.

«Cette saisie est le résultat de l'intensification des activités opérationnelles ordonnée par le Général de Division Moussa FALL, Haut commandant de la Gendarmerie, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière en particulier », renseigne la gendarmerie nationale.

Elle explique que le commandant de la compagnie de Gendarmerie du département de Rufisque dont dépend la brigade de Keur Massar, en tant que directeur opérationnel, avait renforcé le pool d'enquête mis en place dans le cadre de cette opération, avec des officiers de police judiciaire expérimentés.

«Ce renfort a permis d'accélérer la procédure et d'augmenter ses chances de succès. C'est ainsi qu'une perquisition a été effectuée le mardi 06 juillet 2021 au domicile du principal suspect mis en cause dans cette affaire qui réside à l'unité 6 des Parcelles Assainies. L'exploitation des données techniques et des pièces à conviction saisies durant la perquisition ne manquera pas de révéler des éléments nouveaux dans l'enquête», informent-ils.