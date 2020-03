Le point sur le Coronavirus : un patient presque guéri

iGFM-(Dakar) Aujourd’hui, le ministère de la santé déclare avoir reçu un test négatif sur un cas suspect. Pour les cas déjà confirmés au Sénégal, ils sont toujours en traitement au service des maladies infectieuses. Un deuxième contrôle sera fait sur un de ces malades pour voir s’il est guéri ou pas. Aussi, un test contrôle va être effectué sur un patient hospitalisé dans le même service.

Le ministère de la santé et de l’action sociale appelle à plus de vigilance et ne pas abandonner les moyens de prévention.

Ndéye Rokheya THIANE