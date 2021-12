mercredi 1 décembre 2021 • 281 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président Macky Sall estime que le pont de Rosso (nord) constituera un ‘’puissant trait d’union’’ entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne au-delà du rôle qu’il va jouer pour le raffermissement des liens entre le Sénégal et la Mauritanie.

"Plus qu’un ouvrage de franchissement, le pont de Rosso sera un puissant trait d’union entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharien", a-t-il notamment dit, lundi, à Rosso, où il procédait à la pose de la première pierre du pont éponyme avec son homologue, Mohamed Ould El-Ghazaouani.



Le chef de l’Etat souligne que ’’ce pont sera un maillon essentiel du corridor Tanger-Casablanca-Nouakchott-Dakar (…)’’. Ce corridor lequel ‘’va se poursuivre jusqu’à Abidjan et Lagos et va s’ajouter à la chaîne d’intégration africaine en ouvrant de nouvelles perspectives pour les relations entre l’Atlantique et la Méditerranée’’, a-t-il indiqué.



Il va ainsi permettre de revitaliser le commerce transsaharien et se positionne comme un projet de promotion du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Nepad), à travers son programme prioritaire de développement des infrastructures, a-t-il poursuivi.



Macky Sall affirme que son déplacement à Rosso-Mauritanie pour la pose de la première de ce pont, est une réponse à l’engagement de son homologue Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani sans qui les travaux lancés de cet ouvrage n’auraient pas été lancés.



’’Vous avez porté très haut le niveau des relations entre nos deux pays’’, a magnifié le président sénégalais, soulignant travailler ’’la main dans la main’’ avec ce dernier pour des relations cordiales entre les deux peuples.



Il a rappelé que les deux pays entretiennent des rapports confraternels, concrétisés par les réalisations, depuis 1972, au niveau de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), à laquelle font partie les deux pays. Il déclare que lui et son homologue mauritanien ne font qu’ajouter leur pierre à cet édifice et assumer un héritage dont ils sont fiers.



’’Nous sommes dans la continuité et nous sommes sur les traces de nos aînés dont nous sommes fiers de l’héritage que nous assumons’’, a dit Macky Sall.



Il a vivement remercié les bailleurs du projet, l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque africaine de développement, se disant satisfait de leur accompagnement.



Affichant sa volonté de construire davantage d’infrastructures, il a souligné l’importance qu’il accorde à la concrétisation de l’accord visant à mettre fin aux ruptures de charge aux frontières entre les deux pays et à l’érection de ce pont qui vise à rendre fluides les échanges entre la Mauritanie et le Sénégal.



Ce futur pont, qui sera construit sur le fleuve Sénégal, est le ‘’maillon manquant’’ de l’axe routier Dakar-Nouakchott, souligne un document de presse reçu des autorités des deux pays, à l’occasion de la cérémonie de lancement des travaux à Rosso, en Mauritanie.



Il va faciliter le transport et le transit entre les capitales des deux Etats.



L’ouvrage va coûter environ 57,4 milliards de francs CFA provenant de la Banque européenne d’investissement, de l’Union européenne (un don d’environ 13,1 milliards de francs CFA), du Fonds d’appui au développement, de la Banque africaine de développement et de contributions des deux Etats, le Sénégal (682,19 millions de francs CFA) et la Mauritanie (2,29 milliards de francs CFA).



Le pont de Rosso sera construit sur le fleuve Sénégal et va s’étendre sur 1.461 mètres. Il aura une largeur de 14,55 mètres et des routes d’accès.



APS