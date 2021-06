lundi 28 juin 2021 • 143 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Portugal n'en revient pas de l'élimination en 8e de finale, la Belgique jubile et l'Inter prépare l'après Hakimi, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La Belgique savoure

C'est un véritable choc auquel nous avons assisté entre la Belgique et le Portugal dimanche soir. Ce sont les Diables Rouges qui en sont sortis vainqueurs (1-0), grâce à une réalisation de Thorgan Hazard. Pour La Dernière Heure, la performance des Belges est tout simplement : «Phé-no-mé-nale !» ! «Rendez-vous le 2 juillet en quarts de finale à Munich face à l'Italie.» Mais tout n'a pas été si parfait hier soir puisqu’Eden Hazard et Kevin de Bruyne sont sortis sur blessures et l'inquiétude règne autour d'eux pour la suite de la compétition. L'Italie donc sur la route de la Belgique au prochain tour, la Botte s'enflamme ce matin et a hâte de retrouver un certain Romelu Lukaku, qui a brillé cette saison en Serie A avec l'Inter. Tuttosport interpelle l'attaquant : «à nous deux !». Même son de cloche en Une de La Gazzetta dello Sport pour qui ce sera un : «quart d'enfer entre l'Italie et la Belgique.»

Le Portugal tombe de haut

Si en Belgique c'est la fête, au Portugal, ce matin, le réveil est difficile, car les champions en titre sont tombés ! Mais comme le résume presque ironiquement A Bola sur sa couverture : «Il y aura toujours Paris» et cette victoire contre la France un soir de juillet 2016... Pour le Correio da Manhã, c'est la «déception» qui règne ce matin, car «le manque de but a éliminé les champions en titre.» Cette défaite s'affiche sur tous les journaux sportifs du pays comme Record, qui met en avant Thorgan Hazard et son but plein d'opportunisme. Même chose pour O Jogo, qui y a vu un «sacré Hazard» (jeu de mots, sacrée poisse) ! La transition s'annonce compliquée au Portugal, car on a sans doute assisté au dernier Euro de Cristiano Ronaldo…

Bellerin pour remplacer Hakimi à l'Inter

Un peu de mercato en Italie. Alors qu'Achraf Hakimi est en route pour le PSG avec un transfert de 70 M€, l'Inter lui cherche donc un remplaçant. Ce matin, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le club lombard a ciblé un joueur. Selon le journal au papier rose, les Nerazzurri veulent s'offrir Hector Bellerin d'Arsenal. «Les deux clubs discutent pour l'Espagnol et un prêt serait à l'étude.» L'Inter veut vite réagir pour remplacer Hakimi.

