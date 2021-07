mardi 27 juillet 2021 • 1238 lectures • 3 commentaires

iGfm - (Dakar) Alors que la situation dans les hôpitaux sénégalais est décrite comme actuellement "terrible", Macky Sall a préféré constater la situation de lui-même.

Le chef de l'Etat est actuellement sur le terrain. Il va effectuer une visite dans quelques établissements de santé de la Capitale. Il se rendra tour à tour à "Dalal Jaam" de Guediawaye, à l'Hopital de Grand Yoff, à l'hôpital Fann et à l'hôpital principal. Des décisions perleront certainement, après cette tournée.



Pour rappel, ce mardi, sur 2586 Tests réalisés, 642 nouveaux cas ont été décelés. Il s'agit de 113 contacts, et 528 cas communautaires et un cas importé. Par ailleurs, 289 patients ont été déclarés guéris et 59 cas graves sont en réanimation. Malheureusement 14 nouveaux décès ont été enregistrés.