lundi 27 mars 2023 • 370 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

Le Préfet de Dakar a interdit les marches que la coalition «Yewi Askan Wi» projetait d’organiser les 29 et 30 mars prochain. Mor Tall Tine a pris deux arrêtés d’interdiction et l’a signifié aux responsables de Pastef qui avait déposé la demande.

La semaine dernière, Déthié Fall avait annoncé lesdites marches. "L'honorable Abass Fall a déjà déposé la demande d'autorisation. Nous allons organiser une marche le 29 mars. La coalition Yewwi Askan wi travaille à organiser des marches sur l'ensemble des 46 départements", soutenait le leader du PRP. Une autre marche est aussi prévue le 3 avril, veille de la fête de l'indépendance.

Selon Déthié Fall, la coalition Yewwi Askan wi est déterminée à engager le bras de fer contre Macky Sall. "Quelles que soient ses intentions ou ses moyens de répression, nous allons continuer à lui faire face parce que les enjeux vont au-delà de sa personne", a-t-il lâché.

Déthié Fall reste persuadé que le seul responsable des "moments sombres" qu’est en train de traverser le Sénégal, est le président Macky Sall. "Le président Macky Sall a mis le Sénégal dans un cycle infernal à cause d'un certain rapport entretenu avec l'opposition", considère-t-il. "En toutes circonstances, nous devons avoir un mental solide et une grande capacité de résilience car Macky Sall est dans une entreprise de destruction de ce pays en restreignant les droits des citoyens et en s'octroyant plus que la loi ne lui permet", notait Déthié Fall.

L'objectif principal de l’opposition face à cette série de manifestations reste, faisait-il savoir, "la défense des libertés et de la démocratie», «le départ du président Macky» et « la participation de tous les candidats qui le désirent » à la présidentielle de février 2024.