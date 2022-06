vendredi 24 juin 2022 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En l'espace de 48h, ont été publiés un audio mensonger, dont l'auteur sera poursuivi, et un article bidon, commandités certainement par des individus jaloux de l'envergure d'Abdoulaye BALDÉ au sein de la grande majorité présidentielle et de la place de 6ème qu'il occupe sur la liste nationale.

Depuis 2018, ils souffrent du compagnonnage entre Abdoulaye BALDÉ et l'UCS et le Président Macky SALL et sa coalition BBY, à travers la grande majorité présidentielle. Ils vont davantage souffrir, car le Chef de l'Etat Macky SALL a très bien compris toute les opportunités offertes par une gouvernance du Sénégal au centre, à l'heure où les extrêmes (de gauche comme de droite) s'exacerbent.

Abdoulaye BALDÉ, Président de l'UCS et leader des centristes du Sénégal, a toujours fondé son action politique sur la constuction nationale, sur la recherche du mieux être des sénégalais quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse ou confrérique, et sur le respect de l'autorité de l'Etat.

Nous autres de l'union centriste du Sénégal, attendons des acteurs politiques du pouvoir, de l'opposition, tout comme des non alignés, un débat à la hauteur de ces trois enjeux: (i) contruction nationale, (ii) recherche d'un mieux être pour tous les sénégalais sans discrimination, (iii) respect de l'autorité de l'Etat.

À l'heure où le monde traverse des crises sans précédent amenant le Cap-vert à déclarer une situation d'urgence économique suite aux effets combinés de la guerre en Ukraine, de la Covid19 et de la sécheresse ;

À l'heure où la crise du blé menace la planète toute entière;

À l'heure où notre sous région est dans une situation sécuritaire plus que préoccupante;

L' homme public sénégalais de quelque bord qu'il puisse se situer doit davantage fonder son action politique sur la proposition de projets/programmes, plutôt que de verser dans la petite politique bâtie sur le mensonge, la délation et les petites combines politiciennes. Le Sénégal ne mérite pas de tels agissements qui ne sont que des contre-exemples pour la jeunesse qui incarne le devenir de la Nation.

Mamadou DIONE

Coordonnateur national des Cadres de l'Union centriste du Sénégal (UCS)