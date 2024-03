samedi 30 mars 2024 • 41 lectures • 0 commentaires

Actualité 22 mins Taille

iGFM - (Dakar) EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE,

J’ai l’immense plaisir de Vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à la suite de votre éclatante victoire lors de l’élection présidentielle tenue le dimanche 24 mars 2024 au Sénégal.

PUBLICITÉ

Votre victoire vient confirmer la justesse des idéaux de justice sociale, de patriotisme défendus par votre projet politique.

Elle prouve à suffisance la maturité politique du peuple sénégalais en même temps que sa détermination à promouvoir une gouvernance résolument orientée vers la paix sociale et les intérêts bien compris du peuple sénégalais.

PUBLICITÉ

Je suis convaincu qu’ensemble nous imprimerons une nouvelle dynamique à nos relations dans le sens de l’affirmation de notre souveraineté et la défense des intérêts de nos peuples respectifs.

En Vous renouvelant mes sincères félicitations et mes vœux de succès dans l’accomplissement de Votre exaltante et noble mission, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et cher frère, l’assurance de ma très haute et fraternelle considération.

JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA