iGFM (Dakar) Le Président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall a effectué une visite de courtoisie au siège de la CAF au Caire où il a rencontré le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, selon un communiqué de la Confédération Africaine de football (CAF).

La visite fait suite aux interactions précédentes avec le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Cameroun en février dernier.



Fall et Mosengo-Omba ont discuté des initiatives liées à la croissance de l'industrie du sport en Afrique et des domaines de collaboration possibles.



Favoriser des relations de travail plus étroites



Mosengo-Omba a déclaré : « Nous partageons beaucoup de choses en commun avec le basket. Au cours de la visite, nous avons discuté d'un certain nombre d'initiatives susceptibles de favoriser des relations de travail plus étroites entre nous et des domaines d'intérêt mutuel. Nous avons également discuté de la manière dont nous pouvons développer l'industrie du sport en Afrique et renforcer l'activité commerciale. Nous poursuivrons ces discussions à l'avenir. Je remercie Amadou pour la visite et nous attendons avec impatience d'éventuelles collaborations futures. »



Fall a ajouté : « Je ne vois pas le football comme une compétition. La Coupe d'Afrique des Nations est en fait l'un de mes tournois préférés. Il s'agit de tirer parti du potentiel et des talents que nous avons sur le continent, pour finalement créer une industrie du sport grâce au développement à la base, aux infrastructures et au renforcement des capacités en utilisant le pouvoir de mobilisation et de transformation du basket-ball et du football. »