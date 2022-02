mercredi 23 février 2022 • 312 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le président de la FIFA, Gianni Infantino a annoncé la tenue de matchs de haut niveau, au Stade Abdoulaye Wade. L'annonce a été faite, ce mardi, à Diamniadio, à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bijou, par le président sénégalais, Macky Sall.

«C’est un honneur et un jour plein d’émotions. Le football, c’est l’émotion, la passion, les sensations fortes. Vous êtes un jeune et fier. Le sacre des Lions vient renforcer tout cela. C’est un jour historique. Ce stade est vraiment beau. Je félicite toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réalisation de ce bijou. C’est un symbole pour le football africain et mondial. Le Sénégal est un pays en extension dans tous les domaines. On est fiers d’avoir cette infrastructure dans le paysage du football mondial. On va organiser des matchs de haut niveau car le stade est digne de celui d’une Coupe du monde», a-t-il annoncé. Parmi ces matchs, on nous souffle la finale de la Ligue africaine des Champions édition 2022. Mais, bien avant, l'équipe du Sénégal va recevoir l'Egypte, dans ce stade, le 29 mars prochain, à l'occasion du match retour comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde "Qatar 2022".