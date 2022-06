mercredi 15 juin 2022 • 237 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité l’ensemble des 32 nations qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Le Président Infantino se trouvait à Doha cette semaine, à l’occasion des deux barrages intercontinentaux qui marquaient officiellement la fin de la compétition préliminaire de Qatar 2022.



Mardi, le Costa Rica s’est adjugé la 32ème et dernière place qualificative en battant la Nouvelle-Zélande au stade Al Rayan.



Vingt-quatre heures plus tôt, l’Australie était venue à bout du Pérou au terme d’une séance de tirs au but haletante, dans la même enceinte.



"Nous connaissons maintenant les 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde", a déclaré le Président de la FIFA.



"Bravo à tous ! Nous souhaitons évidemment la bienvenue aux supporters de ces 32 équipes, mais aussi aux amateurs de football du monde entier. Nous leur donnons rendez-vous aux mois de novembre et décembre à Doha pour vivre ensemble le plus grand spectacle sur terre et la plus belle Coupe du Monde de tous les temps."



Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ débutera le 21 novembre par quatre matches. Le Sénégal et les Pays-Bas auront l'honneur de disputer le Match d'Ouverture. Ensuite, l'Angleterre affrontera l'RI Iran. Le Qatar, pays hôte, défiera l'Équateur. Le match États-Unis - Pays de Galles conclura la première journée. Le 64e et dernier match du tournoi se disputera au Stade Lusail, le 18 décembre.



Avec FIFA.COM