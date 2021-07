vendredi 16 juillet 2021 • 201 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité Teungueth FC pour son titre de champion du Sénégal.

Dans une correspondance adressée ce jour au Président de la FSF, Me Augustin Senghor, le Président de la FIFA, Gianni Infantino félicite Teungueth FC qui a été sacré champion du Sénégal 2020/2021.

Dans le même courrier, le Président de l’instance faitière du football mondial a saisi l’occasion pour remercier la Fédération Sénégalaise de Football pour sa contribution au développement et à la prospérité du football au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier.

Ci-dessous le lien vers le message du Président Infantino.

Message de félicitations du Président de la FIFA