mardi 26 mars 2024 • 762 lectures • 0 commentaires

Actualité 19 heures Taille

iGFM (Dakar) Les présidents béninois et guinéen ont adressé via sur le réseau social X des messages de félicitation au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Monsieur le Président et cher frère,



Au nom du peuple souverain de Guinée et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations, ainsi qu’à votre équipe et à tout le peuple sénégalais. Votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse. C’est aussi l’illustration d’une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main.

J’ai hâte de collaborer avec vous dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur de nos peuples.



Général de Corps d’Armée Mamadi DOUMBOUYA



— Président Mamadi Doumbouya (@presi_doumbouya)



"J'adresse mes chaleureuses félicitations au Président @DiomayeFaye pour son élection et, par la même occasion, mes vœux de réussite au service du Peuple sénégalais."



— Patrice TALON (@PatriceTalonPR)