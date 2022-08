vendredi 26 août 2022 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Président Macky Sall a quitté Dakar, ce vendredi 26 août 2022, pour la Tunisie où il doit prendre part à la 8ème édition de la TICAD, informe la présidence de la République.

Trois thématiques majeures seront abordées lors de ce sommet :



1. Transformer l’Afrique en une région à la croissance vigoureuse en tirant parti de la résolution des problèmes sociaux pour en faire des opportunités de développement.



2. Réaliser une société résiliente et durable.



3. Réaliser une paix et une stabilité durables.



La présidence précise qu'en marge du sommet de la TICAD, le Président de la République rencontrera des acteurs du secteur privé Japonais et Africains.



Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 29 août 2022.