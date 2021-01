mercredi 27 janvier 2021 • 35 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le diplomate tchadien et Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat vient de boucler une tournée politique de haut niveau dans la sous-région africaine. Après Accra et Prai, le Chef de l’État sénégalais Macky SALL l’a reçu ce mercredi en fin d’après midi dans sa résidence privée.

Dans le cadre d’une tournée politique et diplomatique qui l’a conduit au Sénégal, en Sierra Léone, au Cap-Vert, le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat a été reçu ce mercredi à 19 heures locales par le Chef de l’État du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky SALL. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le tête-à-tête a eu lieu dans la résidence privée du Président Macky SALL et a duré 45 minutes.

Le patron de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat était accompagné dans cette visite par le diplomate mauritanien Mohamed El Hacen Lebatt, Conseiller Principal Stratégique du Président de la Commission. Avant cette audience avec le Chef de l’État sénégalais, Moussa Faki s’était rendu en Sierra Leone et au Cap-Vert où il s’est entretenu avec les Présidents Julius Maada BIO et Jorge Carlos Fonseca. Cette tournée diplomatique de haut niveau intervient seulement à moins d’une dizaine de jours du prochain sommet des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine les 6-7 Fevrier 2021 a Addis Abéba.

Le format de ce raout d’Addis devrait être réduit en nombre de participants en raison de la crise sanitaire mondiale. Selon nos informations, le Président Macky SALL est très bien positionné pour assurer la présidence tournante de l’Union africaine en 2022, après celle de son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi qui prendra le relais en 2021 de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qui l’a assurée en 2020.

