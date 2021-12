lundi 6 décembre 2021 • 238 lectures • 2 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Cyril Ramaphosa, le président Sud-africain a pris part, ce lundi, au forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Dans sa prise de parole, il a dénoncé certaines pratiques des pays riches à l'encontre des Etats africains.

«L’aspect le plus critique porte sur les négociations en cours pour une dérogation par rapport aux droits attachés à la propriété intellectuelle, afin qu’on puisse fabriquer les vaccins contre la covid-19. C’est là qu’on voit vraiment l’intérêt des pays riches, à travers leur refus de nous permettre d’avoir accès à cette dérogation», a dénoncé le président de la nation arc-en-ciel.



Pour lui, ce refus démontre que ces dirigeants occidentaux ne voient que les intérêts de leurs citoyens et relèguent au second plan ceux des citoyens du monde. «Un terme doit être mis à cela», martèle-t-il.



Il y a une autre pratique qui n'a pas été du gout du président Ramaphosa. Celle-ci a, là aussi, trait aux vaccins. «J’ai été extrêmement déçu par l’approche des pays riches sur la question du vaccin. Ils ont retenu les vaccins, ils en ont commandé beaucoup plus que de besoin. Ils ont commencé à nous donner une petite partie et ils ont démontré une gourmandise extrêmement forte. Ceci est dommage», regrette-t-il.



Quant à l’isolement de l’Afrique du Sud, suite à la détection du variant Omicron, il peste: «Lorsque les scientifiques sud-africains ont découvert le nouveau variant Omicron, ils ont immédiatement pris la responsabilité d’en informer le monde. Et quelle a été la conséquence ? Les pays du nord ont imposé un moyens de punir l’excellence qui vient de l’Afrique. ils nous interdisent de voyager. Ceci doit s’arrêter immédiatement de sorte que les africains puissent voyager.»