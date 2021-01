mardi 26 janvier 2021 • 959 lectures • 0 commentaires

Arrêté pour l’Assassinat du jeune Américain Mouhamed Cissé à Kaolack, Amadel Kâ s'est fracassé la tête en tentant de s’évader. Il a perdu la vie.

Dans sa tentative d'évasion, l'homme avait presque réussi à déjouer la vigilance des gardes. Il avait même escaladé le mur. Mais, malheureusement pour lui, il se fera repérer au dernier moment. "Sommé de redescendre, il refuse selon les Echos et se jette dans le vide la tête en premier se tuant sur le coup", rapporte Le Echos.



Pour rappel, le jeune Américain Mouhamed Cissé a été sauvagement tué en janvier 2020 dans une attaque à son domicile de Kahone à Kaolack. Après un an de cavale, le présumé meurtrier, B. Kâ alias Amadel, a été arrêté puis déféré au parquet. Le mis en cause serait impliqué dans plusieurs meurtres, dont celui de l’agent de renseignement de la gendarmerie de Ndindy.