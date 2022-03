lundi 21 mars 2022 • 234 lectures • 0 commentaires

Président en exercice de l’Union africaine, le président Macky Sall a profité de la cérémonie de lancement du neuvième forum mondial de l’eau pour lancer un message au G20.

«Il me semble nécessaire que le G20 s’élargisse et élargisse sa composition, l’Union africaine pourrait ainsi en devenir membre», a déclaré le chef de l’Etat.

En effet, le président Macky sall d’expliquer que l’Afrique compte, tout de même, plus d’un quart des pays membres de l'Onu. L’Afrique, insiste-t-il, «c’est 30 millions de km2 et 1,4 milliard d’individus et constitue, à travers les économies de l’Ua, la 8ème économie mondiale en termes de Produit intérieur Brut.

Et donc, pour lui, «il n’y a rien de mieux qu’une approche inclusive pour traiter des problèmes globaux.» Pour le chef de l’Etat, il est aussi «temps qu’une instance comme le G20 prête attention à la question de l’eau.»