Le procès de Lamine Diack s’ouvrira le 8 juin à Paris

Quatre autres prévenus seront aussi jugés dans ce dossier : Gabriel Dollé, ex-directeur du département médical et antidopage de l’IAAF ; Habib Cissé, avocat et ex-conseiller juridique de Lamine Diack ; Valentin Balakhnichev, ex-président de la Fédération russe d’athlétisme (ARAF) et ancien trésorier et vice-président de l’IAAF ; Alexeï Melnikov, ex-entraîneur en chef des courses de fond à l’ARAF. Seuls Lamine Diack, Gabriel Dollé et Habib Cissé devraient être présents à l’ouverture de leur procès. Réfugié au Sénégal, Papa Massata Diack est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis le 13 février dernier par la justice française. Les deux ressortissants russes font également l’objet de mandats d’arrêt.