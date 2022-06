le procès des députés Déthié et Mame Diarra Fam renvoyé

mercredi 22 juin 2022 • 1154 lectures • 2 commentaires

Le procès des deux députés Mame Diarra Fam et Déthié Fall est renvoyé, en audience spéciale, au 27 juin prochain. Ils sont poursuivis pour participation à un rassemblement non autorisé et violence et voie de fait contre des personnes.

Motif évoqué pour le renvoi : la salle d'audience où devait se tenir le procès est trop petite pour contenir toutes les personnes arrêtées en meme temps que les deux députés. Le juge a aussi renvoyé le procès à une autre date et dans une autre salle plus grande.

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont été interpellés vendredi dernier suite à une manifestation interdite organisée par ladite coalition. Ils ont été placés sous mandat de dépôt en même temps que quelque 80 personnes.

