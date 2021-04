Pape Malick Ndour: "Xeuyou Ndaw gni et les 450 milliards sont des réponses aux détracteurs"

Le coordonnateur national du Programme des domaines Agricoles Communautaire (PRODAC) Pape Malick Ndour a magnifié le conseil présidentiel sur l’insertion et l’emploi des jeunes. Selon lui, ce dialogue direct entre le chef, Macky Sall et la jeunesse sénégalaise a permis de diagnostic honnête de la situation de l’emploi, de l’employabilité et de l’entreprenariat de ces derniers, et permettra de dresser un tableau d'ensemble sur la situation.

Le président du Conseil départemental de Guinguinéo estime par ailleurs que le Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique, issu de ce conseil et financé à hauteur de 450 milliards est une réponse aux détracteurs et l’opposition qui juge la politique de l’Etat «très orientée vers les infrastructures».

Pape Malick Ndour a également précisé que le Prodac dont le président a promis de renforcer les capacités, va continuer de jouer pleinement son rôle de créateur d’activités génératrices de revenus, de soutien, et d’encadrement des jeunes.

" Le prodac va créer 450 emplois au mois de mai avec le DAC de Séfa, à Sédhiou", a promis le coordanateur national du Prodac.



