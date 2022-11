mercredi 2 novembre 2022 • 34 lectures • 0 commentaires

Actualité 21 mins Taille

iGFM - (Dakar) Le projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d’information de l’IPRES et de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) dénommé « NDAMLI » a été de nouveau primé parmi les 3 meilleurs projets d’innovation lors de la 8ème édition du Forum International des Directeurs de Système d’Information (DSI).

Ce Forum qui se tient chaque année à Hammamet (TUNIS) à l’invitation du club des DSI de TUNISIE est une conférence annuelle destinée aux DSI africains et internationaux.

PUBLICITÉ



La candidature a été portée par le club des DSI du Sénégal .La délégation Sénégalaise dirigée par le Président du Club, par ailleurs DSI de Sococim Industries, était heureuse et fière de montrer encore une fois qu'il n’y a pas de projet de digitalisation qui ne peut être mené avec succès au Sénégal.

Selon lui : « avec des sponsors convaincus et chevronnés, des équipes compétentes et rigoureuses, et les moyens adéquats, nous pouvons hisser les entreprises et les administrations publiques et privées du Sénégal au rang des structures ayant réussi leur transformation digitale et, par conséquent, œuvrant pour le développement numérique de notre patrie ».

PUBLICITÉ



Autant dire que ce projet innovant des deux Institutions sociales du Sénégal a reçu l’onction de toute la communauté digitale de notre pays.



L’IPRES et la CSS félicitent leurs équipes pour le travail abattu, le partenaire technique Catalyst / Oracle et l’ensemble des parties prenantes du projet NDAMLI.



Les deux institutions remercient aussi les membres du Club des DSI du SENEGAL et renouvellent leur adhésion au Club pour l’éclosion et le renforcement du numérique au Sénégal.



C’est la deuxième consécration africaine du projet NDAMLI à la suite de la première qui a eu lieu au Maroc.



La délégation sénégalaise présente en Tunisie comprenait notamment les DSI de Sococim, Ebobank, la DER, la Lonase, Air Sénégal International, la Caisse des dépôts et des consignations(CDC), l’OMVS, la BSIC, la Sonam Assurances, l’IPRES, la Caisse de Sécurité Sociale...