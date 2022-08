« Le projet de troisième mandat de Macky Sall est tombé à l’eau »

lundi 1 août 2022 • 1093 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM- «La leçon à tirer de ces élections législatives, c'est que le projet de troisième mandat du Président Macky Sall tombe à l'eau. Il ne doit plus en parler, s'il veut sortir par la grande porte. Et tout son entourage doit l'inciter à y renoncer. Pour son bien et celui du peuple. Ces élections sont comme un référendum. Il y a deux coalitions majeures Benno Book, Yaakar et Yewwi Askan Wi,» lit-on dans L’OBS de ce lundi.

Il poursuit : «Le peuple a lancé un message à Macky Sall comme quoi, il ne veut plus de lui. La vie est chère, les jeunes sont confrontés au problème de l'emploi. Et ça depuis les élections locales. Mais il ( Macky Sall ) était trop concentré sur sa situation personnelle, comme le fait de récupérer les maires des autres coalitions que de répondre à l'appel du peuple. Félicitations à la coalition Aar Sénégal. Je les félicite et les remercie pour leur confiance. PUBLICITÉ

Notre défaite est due à plusieurs raisons. Nous sommes une nouvelle coalition qui n'est pas trop connue. L'aspect référendaire a un caractère assez déterminant dans ces élections. Sans compter les coups venant des deux partis majeurs. Le parti au pouvoir a déployé beaucoup de fonds pour faire transférer nos militants dans d'autres lieux de vote. Récemment la sortie du leader de Pastef n'était pas à notre faveur. C'est vraiment déloyal de colporter des ragots sur le dos de quelqu'un juste pour une guerre de positionnement.» PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 1093 fois.

Publié par Monia inakanyambo editor