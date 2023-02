jeudi 9 février 2023 • 547 lectures • 0 commentaires

Plus de 15 délégations africaines et 1600 invités prendront part ce week-end, ce week-end à Saint Louis, au lancement officiel des activités marquant la célébration du centenaire du prytanée militaire. L’annonce est du Président de l’amicale des anciens enfants de troupe, Saliou Momar Dieng, qui a également précisé qu’un budget de près de 500 millions est prévu pour l’ensemble des activités prévues dans ce cadre.

Cette école a 100 ans. La cérémonie officielle de lancement sera présidée par le président de la République, Macky Sall, Chef suprême des Armées… 15 délégations africaines et les anciens enfants de troupe formé dans cette école et occupant aujourd'hui de hautes fonctions civiles et militaires du pays vont prendre part à cet événement. Au total, 1600 personnes sont attendues à Saint-Louis, a déclaré Saliou Momar Dieng.

S’agissant du budget dégagé pour conduire l’ensemble des activités prévues cette annèe pour marquer le centenaire, le président de l’amicale des anciens enfants de troupe souligne que le budget devrait tourner autour de 500 millions dont une contribution de près 250 millions de l’amicale.