Le PSG champion : Gana Gueye raconte comment il a vécu cette situation inhabituelle

iGFM-(Dakar) Idrissa Gana a expliqué comme il a accueilli le titre de champion de France qu’il a remporté cette saison de manière prématurée à cause du coronavirus.

Loin des yeux, près du cœur. Bien qu’Idrissa Gana Gueye soit confiné chez lui à la maison, il n’oublie pas son pays natal. En raison de la pandémie du Coronavirus qui fait ravage en France, la Ligue de Football Professionnel a décidé d’arrêter la saison en cours et de tenir compte du classement avec un ratio matchs disputés et points obtenus.

Leader incontestable et incontesté, le PSG est proclamé champion de la saison 2019-2020 avec à la clé 22 victoires en 27 rencontres. Le 9ème titre du PSG contraste avec le deuxième en France pour Gueye après celui de 2011 à Lille.

𝘼𝙇𝙇𝙊 IDRISSA GUEYE 📞👋

We spoke with @IGanaGueye: « I’ve never seen so much of my kids, especially my son 🧒 I was able to create something with him. » pic.twitter.com/Q7QVJqM7J8

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 6, 2020