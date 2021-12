vendredi 3 décembre 2021 • 526 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Disposant d'un effectif XXL avec parfois 3 joueurs pour certains postes, le PSG prépare un vaste coup de balai hivernal. Abdou Diallo fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club cet hiver.

Conscient de cette abondance de joueurs, le PSG et Leonardo notamment se sont mis en tête d'alléger un peu l'effectif parisien avec l'idée, peut-être, d'apporter un peu de sang neuf cet hiver.



Les dirigeants parisiens à l'écoute de toute offre



Selon les informations de Footmercato, ils sont au nombre de 7 et le défenseur international sénégalais en fait partie. Sergio Ramos de retour en forme, Thilo Kehrer ou Abdou Diallo (Sénégal), qui n'ont jamais réussi à s'imposer dans la durée au PSG, ne seront pas retenus et Paris sera à l'écoute de toute offre les concernant.