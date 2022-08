vendredi 19 août 2022 • 1798 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Selon RMC cité par Footmercato, le Paris Saint-Germain a refusé de résilier le contrat d'Idrissa Gana Gueye, qui a trouvé un accord avec Everton.

L'opération dégraissage continue au Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale a déjà réussi à se débarrasser de certains joueurs (Kehrer, Wijnaldum...), les autres sont encore dans l'effectif mais s'entraînent à part dans un second groupe mis en place par la direction sportive menée par Luis Campos et son entraîneur Christophe Galtier.



Les dirigeants parisiens privilégient toujours une indemnité de transfert



Et si certains indésirables demandent des compensations financières afin de combler les écarts de salaires qu'ils connaîtraient en cas de départ, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye tenterait même de résilier son contrat selon RMC Sport. Néanmoins, les dirigeants parisiens privilégient toujours une indemnité de transfert pour libérer son champion d'Afrique en titre. On rappelle que le joueur de 32 ans a déjà trouvé un accord avec Everton depuis plusieurs jours.