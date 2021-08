lundi 9 août 2021 • 502 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Lionel Messi devrait arriver à Paris lundi, attiré par les fonds illimités du PSG, après avoir fait ses adieux en larmes à Barcelone après 21 ans.Lionel Messi devrait arriver à Paris lundi, attiré par les fonds illimités du PSG, après avoir fait ses adieux en larmes à Barcelone après 21 ans.

Le joueur de 34 ans, considéré par les propriétaires qataris des géants Français comme la pièce manquante vitale de leur frustrant casse-tête de ligue des champions, a déjà fait jouer des fans à un jeu de devinettes.

Dimanche soir, des dizaines d’irréductibles du PSG se sont rassemblés aux portes de l’aéroport du Bourget, au nord de la capitale, dans l’espoir d’apercevoir leur nouveau « galactico ».

Cependant, leur attente a été vaine.

Soulignant qu’aucun accord n’avait été conclu, Messi a concédé lors de sa conférence de presse d’adieu en larmes à Barcelone plus tôt dimanche que rejoindre le PSG était une « possibilité ».

En réalité, c’est le seul club qui peut se permettre ce qui devrait être un contrat d’une valeur de 35 millions d’euros par an pour l’Argentin de 34 ans.

« J’ai tout donné pour Barcelone du premier jour où je suis arrivé jusqu’au dernier. Je n’aurais jamais imaginé devoir dire au revoir », a déclaré Messi en conférence de presse.

« Je n’ai toujours pas fini par accepter la réalité de quitter ce club maintenant - j’adore ce club », a ajouté un Messi adapté, qui a essuyé à plusieurs reprises des larmes devant un escadron de journalistes sur le terrain du Camp Nou du club qui l’a ovationné.

Messi, largement considéré comme le joueur le plus doué de l’histoire du jeu, a remporté 35 trophées à Barcelone qu’il a rejoint à l’âge de 13 ans - dont quatre Ligues des champions et 10 titres de champion tandis que ses 672 buts sont un record pour l’une des cinq meilleures ligues européennes.

« Idéal pour la Ligue 1 »

Malgré son offre de réduire son salaire de moitié pour sceller un nouveau contrat de cinq ans sur lequel un club avec des dettes de 1,2 milliard d’euros (1,5 milliard de dollars) et un joueur s’étaient mis d’accord, l’accord a échoué sur des restrictions salariales strictes du championnat espagnol.

Certains en Ligue 1 française ont des sentiments mitigés quant à l’arrivée imminente de Messi qui formera une force d’attaque superstar aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar qui gagne 36 millions d’euros par an et est un ancien coéquipier barcelonais de l’Argentin.

« C’est extraordinaire pour la Ligue 1, a déclaré l’entraîneur de Metz Frédéric Antonetti.

« Mais pour un puriste comme moi, Messi aurait dû finir sa carrière à Barcelone. »

Cet été, le PSG a déjà ajouté le vétéran défenseur espagnol Sergio Ramos du Real Madrid, où il a remporté quatre couronnes de Ligue des champions, en tant que gardien de but italien Gianluigi Donnarumma.

Messi est un agent libre. Ramos est également arrivé sur un transfert gratuit.

Un déménagement au Parc des Princes signifierait des retrouvailles avec son collègue international argentin Angel di Maria.

Une attraction supplémentaire est que l’entraîneur Mauricio Pochettino, comme Messi, a commencé sa carrière chez Newell’s Old Boys à Rosario, en Argentine.

Pochettino n’a rien lâché à l’arrivée de Messi

« Il y a eu beaucoup de rumeurs. Beaucoup de choses sont dites », a-t-il déclaré alors que le PSG s’est en sortait sur une victoire 2-1 contre Troyes lors de son match d’ouverture de la nouvelle saison de championnat.

Jorge Sampaoli, l’entraîneur des rivaux acharnés du PSG, Marseille, a déclaré que l’arrivée de Messi ne pouvait être qu’une bonne nouvelle pour Français football.

« Ce serait génial pour la Ligue 1, c’est le meilleur joueur du monde », a déclaré Sampaoli.

« Français football a beaucoup gagné et beaucoup grandi ces dernières saisons.

« Même s’il va dans un autre club que Marseille, ce sera bien. Tout le monde serait rivé sur le championnat. Ce sera une motivation supplémentaire pour nous de jouer contre lui. »

Pendant ce temps, signe que Barcelone est désireux d’aller rapidement de l’avant, ils ont battu la Juventus 3-0 dimanche soir lors d’un match amical de pré-saison.



