Le PSG en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire !

iGFM (Dakar) Vainqueur (0-3) de Leipzig, en demi finale, mercredi soir, au Portugal, le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire.

Quelle soirée ! Le PSG est en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Le champion de France a maîtrisé son sujet en battant nettement le RB Leipzig 3-0. Le club français s’est même mis à l’abri avant la pause. Si l’efficacité n’a pas toujours été là entre les deux poteaux de Neymar (6e et 35e sur coup-franc), cette reprise du Brésilien au ras du montant (44e) ou encore ce duel perdu de Mbappé (17e), Marquinhos donnait rapidement l’avantage d’une tête autoritaire sur ce coup-franc de Di Maria (0-1, 13e). Les Parisiens profitaient d’une erreur de relance de Gulacsi pour concrétiser cet échange entre la récupération de Kehrer et l’offrande splendide de Neymar en talonnade acrobatique pour Di Maria (0-2, 42e).

Avec un break d’avance, le PSG avait plus de mal à démarrer cette seconde période. Les entrées de Schick et Forsberg, ainsi que le pressing du RB Leipzig faisaient vivre quelques minutes compliquées aux joueurs de la capitale, qui n’essuyaient pas non plus de tentatives dangereuses. Mieux que ça, ils corsaient l’addition suite à perte de balle de Mukiele le long de la ligne de touche. Di Maria n’en demandait pas tant et déposait un centre parfait sur la tête de Bernat (0-3, 56e). Les Rouge et Bleu adoptaient alors une stratégie d’attente pour s’offrir quelques situations, qui n’aboutissaient pas (Mbappé 68e et 72e, Paredes 72e et 80e, et Neymar 76e). En face, les Allemands jetaient leurs dernières forces dans la bataille sans plus de réussite (Angelino 75e et Schick 82e). Tuchel pouvait même faire tourner son effectif en lançant Verratti et en sortant Mbappé. Car maintenant, il y a une finale à jouer face au vainqueur de l’autre demi-finale entre l’OL et le Bayern Munich prévue, ce mercredi 19h GMT.