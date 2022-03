mardi 29 mars 2022 • 198 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En conférence de presse d'après-match, Aliou Cissé a donné les raisons de la victoire du Sénégal contre l'Egypte, mardi soir, en match de barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

"Le public nous a poussés à aller en Coupe du monde. Ils ont été là depuis 8h. Ils n'ont pas lâché l'équipe. Il faut vraiment dédier cette qualification au peuple sénégalais. Cette victoire est aussi pour les entraîneurs locaux", a-t-il déclaré en conférence de presse.



Aliou Cissé a par ailleurs relevé l'engagement de ses joueurs. "Ii y avait des guerriers qui voulaient aller à la Coupe du monde. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils avaient de la détermination et de l'envie. Cette faculté qu'ils avaient d'aller à ce grand rendez-vous. Je leur félicite."



Pour rappel, les Lions du Sénégal ont dominé les Pharaons d'Egypte par tirs au but (3-1) après ravoir attrapé leur retard d'un but à zéro.