mercredi 13 mars 2024

iGFM – (Dakar) Dans les premières lueurs du jour, quand les ténèbres s'effacent devant la lumière naissante et que le chant du coq s'unit aux murmures du zikroulah, une tradition sacrée émerge des brumes de l'aube. C'est là, dans ce moment magique où la terre rencontre le ciel, que les Baye Fall, porteurs de la flamme de la foi, se consacrent à une quête spirituelle et culinaire d'une beauté transcendante.

Guidés par les enseignements du Prophète Mouhamed psl,ils transforment chaque acte en une offrande sacrée. Leurs mains, tels des calligraphes divins, créent des mets qui semblent tout droit sortis des jardins du paradis, embaumant l'air de senteurs envoûtantes et de promesses de félicité éternelle.

À l'heure où le soleil éclaire de ses rayons dorés les toits des maisons, les Baye Fall, telles des étoiles filantes dans le ciel de la générosité, transportent leurs trésors jusqu'aux portes du Khalif. Là, dans l'enceinte sacrée, chaque plat devient un symbole de dévotion, une offrande de gratitude envers le Créateur.

Et quand vient le crépuscule, lorsque le soleil s'incline devant l'obscurité de la nuit, les festins sont distribués avec une solennité empreinte de mysticisme aux jeûneurs affamés d'amour et de lumière.

Dans cette danse sacrée entre l'ombre et la lumière, les Baye Fall révèlent la véritable essence du Ramadan : une célébration de la générosité,de la compassion et de la foi, où chaque acte devient une prière, chaque repas un miracle, et chaque cœur une fontaine de lumière.

Koor Jour 1 «L’Aube Mystique de la Générosité » par Mohamadou Manel Fall Aspirant Baye Fall