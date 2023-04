mercredi 12 avril 2023 • 258 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Black M de son vrai nom Alpha Diallo, récemment le rappeur Franco-Guinéen, a décidé de quitter la France et de s’installer en Côte d’Ivoire avec sa famille une décision que les Guinéens n'ont pas digéré le fait que le rappeur a complètement manqué de respect à son pays d'origine la Guinée Conakry.

Au moment où certains le critiquent sur cette décision Black M vient d'en commettre une autre faute en disant que son pays d'origine est extrêmement pauvre en faisant allusion au FCFA. Le rappeur estime que son père voulait leur permettre une belle vie raison pour laquelle il les a fait venir en France en quittant la Guinée.

Il a pris exemple sur le FCFA pour parler sur la pauvreté de son pays d’origine. « Mon père vient d’un village de la Guinée. Il faut savoir que la Guinée est un pays extrêmement pauvre de l’Afrique de l’Ouest. En 2023, nous n’avons même pas encore le franc CFA. On est encore au Franc guinéen. C’est très pauvre », a soutenu le rappeur dans un entretien télévisé. Ses propos répandus comme une traînée de poudre sur la toile a agité la colère noire des Guinéens. Le rappeur est à son tour traité de tous les noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux certains l'ont même dit de présenter des excuses publiquement.

Bien vrai qu'il a présenté ses excuses sur sa page Twitter, mais l'affaire est de connaître son épilogue les guinéens estime que c'est un manque de respect qu'un enfant du pays leur traite de cette manière. Selon manquer de respect à la Guinée c'est dénigrer ses parents dans un communiqué rendu public il présente ses sincères excuses au peuple guinéen.

"Dénigrer la Guinée équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J'ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ont mis un point d'honneur à nous transmettre mes frères, sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j'en ai tirés.

Je ne pourrais jamais dire ni même penser du mal de mon pays d'origine. Je présente mes excuses à tous celles et ceux qui se sont sentis offensés par mes propos maladroits dans l'interview de Julia Martin sur France TV. Wontanara paix sur vous et bon ramadan"