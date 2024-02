lundi 5 février 2024 • 1064 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Avec SZA et Miley Cyrus, Killer Mike est l’un de grands gagnants de la cérémonie des Grammy Awards 2024. Toutefois, son parcours triomphal a pris un tournant après que le rappeur soit sorti menotté de la soirée musicale dimanche.

Voici les raisons de cette arrestation quelque peu impromptue !

Une sortie de cérémonie qui n’est pas passée inaperçue

Après une soirée riche en récompenses, le rappeur Killer Mike été escorté hors de l’arène Crypto.com, menottes aux poignets. C’est notamment sur X que l’information a été relayée vidéo à l’appui par le journaliste Chris Gardner, du Hollywood Reporter.

Pour l’instant, aucune information n’a été donnée par rapport à un retour de l’artiste lors la cérémonie en direct. De son côté, la police de Los Angeles a confirmé qu’une personne avait été arrêtée après une « altercation physique » à la Crypto.com Arena.

Alors qu’elle a été contactée par plusieurs médias, la police n’a pas voulu donner d’informations sur l’identité de cette personne. Aucune nouvelle n’a également été donnée quant à de quelconques poursuites à l’encontre de l’artiste rappeur.

Une soirée qui avait pourtant débuté avec triomphe

Avant son arrestation, Killer Mike a remporté trois Grammy Awards lors de la partie pré-télévisée de la cérémonie des Grammys. Cette cérémonie qui se déroule avant la diffusion principale a été marquée par le nombre de prix raflés par Killer Mike.

Celui-ci a remporté les trois catégories dans lesquelles il était nommé. Il a donc obtenu les Grammys de meilleure chanson rap, meilleure performance rap et meilleur album rap. Ces récompenses concernaient respectivement son titre « Scientists & Engineers » et son sixième album studio sorti en juin 2023 « Michael ».

Le rappeur a donc profité de l’occasion pour se montrer loquace en disant pendant ses discours : « Il est de notre responsabilité de nous surpasser dans tous les domaines. La seule chose qui vous limite, c’est vous. La seule chose qui vous limite, c’est de ne pas dire la vérité sur votre âge. […] À 20 ans, je pensais que c’était cool d’être un trafiquant de drogue (et) à 48 ans, je suis ici un homme de sympathie et d’empathie pour les choses que j’ai faites ».

La dernière fois que Killer Mike a remporté un Grammy, c’était en 2003. Il s’en tirait gagnant pour la meilleure performance rap d’un duo ou d’un groupe, pour sa participation à l’album « The Whole World » d’OutKast.

Sa chanson « Scientists & Engineers » a battu de nombreux titres dans la course à la meilleure performance rap :

« The Hillbillies » de Baby Keem et Kendrick Lamar ;

« Love Letter » de Black Thought ;

« Players » de Coi Leray ;

et « Rich Flex » de Drake et 21 Savage.

Dans la catégorie meilleure chanson rap, le titre a triomphé de « Rich Flex », « Attention », « Barbie World » et « Just Wanna Rock ».

