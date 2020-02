iGFM-(Dakar) L’incident aurait eu lieu vers 4 h 30 du matin, à Hollywood, quand deux hommes masqués seraient entrés par effraction dans une maison où il se trouvait. Les autorités ont déclaré à TMZqu’ils auraient tiré plusieurs coups de feu, blessant mortellement Pop Smoke, 20 ans. Les suspects ont pris la fuite à pied et n’ont pas encore été arrêtés ou identifiés.

Pop Smoke a sorti l’album «Welcome to the Party» en juillet dernier et l’une de ses chansons a été reprise par Nicky Minaj.